Réforme des retraites : Macron assure que "rien n’est décidé"

Il n'a pu échapper à la question. A l'issue du G7, Emmanuel Macron, invité du journal télévisé de France 2, a été invité à réagir sur le thème de la réforme des retraites. Le président français a apporté des précisions importantes. Pour "que ce soit juste en termes de cotisations (...), je préfère qu'on trouve un accord sur la durée de cotisation plutôt que sur l'âge", a-t-il plaidé. "Car si vous avez un accord sur la durée, si vous commencez plus tard, vous finissez plus tard, et quand vous commencez plus tôt vous partez plus tôt", a-t-il ajouté.