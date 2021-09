Réforme des retraites : "On fera ça quand on tombera les masques", lâche Emmanuel Macron

Comme Jean Castex deux jours plus tôt, Emmanuel Macron remet la réforme des retraites à plus tard. "On fera ça quand on tombera les masques", a-t-il lancé à une agricultrice lors de sa visite d'une foire agricole en Provence, ce vendredi 10 septembre.

"Il faudra de toute façon qu'on bouge. Après, il ne faut pas le faire tout de suite", a-t-il déclaré lors d'un bain de foule à la foire "Terres de Jim" à Corbières-en-Provence. "Il faudra le faire en écoutant tout le monde. Et puis là, on a d'autres priorités, quand même", avec l'épidémie du Covid et la relance économique à mener, a estimé le chef de l'État, ajoutant : "On va faire ça quand on tombera les masques, si je puis dire".

"Il faut qu'on soit intelligents collectivement" pour "trouver le bon système pour sauver nos retraites", a toutefois souligné le président, laissant entendre que la réforme n'était pas enterrée.