Réforme des retraites : syndicats et opposition pointent un risque d'"explosion sociale"

Le patron des députés LR, Damien Abad, n'y croit pas non plus avant la présidentielle de 2022. "La réforme des retraites est mort-née car ceux qui l'ont portée sont démonétisés", et "il y a trop de tension sociale". Sur LCI ce mercredi, le vice-président des Républicains Guillaume Peltier a estimé qu'il faudrait faire cette réforme mais "uniquement lorsque la question de la crise économique que nous rencontrons sera réglée. Si c'est fin 2021 tant mieux, si c'est 2022 il faudra attendre".

Le communiste Pierre Dharréville juge qu'il "serait profondément indécent de revenir à cette réforme de régression sociale" qui avait engendré plusieurs journées de grèves et de manifestations l'hiver dernier. La députée PCF Elsa Faucillon abonde : "remettre sur la table aujourd’hui la réforme des retraites, ça serait une provocation. On se souvient combien elle a été rejetée par une franche et large opposition il y a quelques mois dans le pays. Il n’est pas pensable aujourd'hui vu le niveau de tension et d’inquiétudes dans le pays, de remettre cette réforme sur la table."

Pour le socialiste Boris Vallaud, "Bruno Le Maire serait bien inspiré d'en parler avec tous ses collègues", en référence aux discordances au sein du gouvernement sur ce sujet.