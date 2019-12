Philippe Martinez appelle à "généraliser les grèves dans toutes les entreprises"

"Dans le public comme le privé, dans 145 villes de France, il y avait beaucoup de monde dans les manifestations et beaucoup de monde en grève", s'est félicité Philippe Martinez ce vendredi sur LCI, au lendemain de la mobilisation contre la réforme des retraites. "Il y avait beaucoup de personnes en grève, mais il faut que ça augmente encore si on veut peser sur les décisions. Il faut généraliser les grèves dans toutes les entreprises", a-t-il ajouté.

"Nous pensons qu'il faut partout faire grève et la reconduire jusqu'à avoir satisfaction sur le principe que cette réforme va générer de la misère. Donc il faut s'appuyer sur notre socle social, l'un des meilleurs au monde, et l'améliorer. Pour les jeunes, pour les femmes, pour les précaires, pour les travailleurs ubérisés", a-t-il continué, appelant également à ce que la grève soit reconduite lundi dans les transports.

"La réforme ne peut pas se faire sans les milliers de personnes qui étaient dans la rue hier et en grève. Elle ne peut pas se faire en divisant les salariés du privé et du public. On ne gouverne pas le pays en essayant de diviser les citoyens entre eux, et c'est ce qui est fait", a estimé le syndicaliste.