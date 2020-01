Philippe "pense" que syndicats et patronat se mettront d'accord sur une mesure d'âge pour financer les retraites

Le Premier ministre avance sur du velours. Son retrait, provisoire et partiel, d'un âge-pivot de 64 ans, samedi 11 janvier, lui a accordé un peu de temps. Et lui a permis d'avancer ses pions : si l'âge-pivot est retiré, il n'en réclame pas moins des partenaires sociaux des propositions qui assurent au régime des retraites un "équilibre financier en 2027". "Je ne vois pas comment sinon on pourrait y arriver", a-t-il déclaré à l'Assemblée.

Et pour cause : les partenaires sociaux se voient obligés de travailler sur le sujet sans pouvoir baisser le niveau des pensions (ce dont personne ne veut) ni augmenter les cotisations sociales. Sur ce point, au nom de la "compétitivité de l'économie française", Edouard Philippe a tracé une ligne rouge : "Nous ne voulons pas qu'il y ait une hausse du coût du travail."