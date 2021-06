La réforme des retraites ne pourra pas être reprise "en l'état", annonce Emmanuel Macron

"Je ne pense pas que la réforme initialement envisagée puisse être reprise en l’état", a reconnu Emmanuel Macron. "Je vais être franc avec vous. Elle était ambitieuse, complexe et porteuse d’inquiétude, faut bien le reconnaître, il faut être lucide. Le faire maintenant serait ne pas prendre en compte le fait qu’il y a beaucoup de peurs et d’interrogations."

Le chef de l'État, qui rencontrait jeudi matin une trentaine de retraités de Martel, a indiqué qu'il était "trop tôt" pour répondre aujourd'hui, et que "rien n'est exclu". Il souhaite attendre les conclusions de la Cour des comptes, sollicitée sur le volet des finances publiques, et du rapport Blanchard-Tirole sur la relance économique, mais également consulter au préalable "les forces syndicales et patronales" et continuer d'échanger avec les Français "sur le terrain". "Le fruit de tout cela", a-t-il conclu, "permettra de voir comment on fera avancer les choses".

Emmanuel Macron pourrait tirer de ces diverses consultations un bilan avant l'été, afin de donner aux Français un horizon de réformes à venir avant l'élection présidentielle, dans dix mois.