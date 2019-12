Réforme des retraites : sur la déclaration de Laurent Pietraszewski à la HATVP, ces 71.000 euros qui interrogent

Ce que la société Auchan ne conteste pas, comme on peut le lire dans les colonnes du Monde. Le secrétariat d'Etat aux retraites indique d'ailleurs à nos confrères de l'Opinion qu'après avoir été élu, "Laurent Pietraszewski a demandé à faire valoir la suspension de son contrat de travail. Il n’était donc plus payé par Auchan. Pendant cette période, son employeur a voulu transférer son contrat de travail dans une nouvelle entité, ce qu’il a refusé. Cela équivalait à un licenciement économique, intervenu en mai 2019". Du côté de l'Elysée, on estime que "les choses ont été faites et vérifiées", au sujet de sa déclaration à la HATVP.

Fermez le ban, donc. Mais si l'entourage du nouveau secrétaire d'Etat parle d'une indemnité de licenciement, nos confrères de Midi-Libre parlent de leur côté, d'une mission "mystère" dont aurait été chargé le nouveau Mr Retraites du Gouvernement. Il faut dire que cette déclaration peut largement interroger dans sa forme. Il n'y est absolument pas précisé qu'il s'agit d'une indemnité de licenciement, dans la case "commentaires". Or il est possible de le faire pour expliquer les montants.