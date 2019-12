Réforme des retraites : un an de négociations pour résoudre l’épineuse question de l’âge pivot ?

L’annonce avait poussé les syndicats les plus réformistes dans la rue. Le gouvernement va-t-il finalement lâcher du lest ? Invitée sur le plateau de LCI ce mardi 17 décembre après une nouvelle journée de forte mobilisation, Amélie de Montchalin a fait savoir qu’une période d'un an de négociations autour de la question hautement sensible de l'âge d'équilibre était envisagée par le gouvernement.