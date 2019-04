Plus de la moitié des Français contre l'idée de "travailler plus", selon un sondage

Une nette majorité de Français sont opposés au principe de "travailler plus". C’est ce qui ressort d’un sondage Ifop, réalisé pour le JDD et publié ce dimanche 21 avril. Un résultat qui va à l’encontre du pronostic de la porte-parole et députée LaREM, Aurore Bergé, qui se disait "persuadée que les Français sont d’accord pour travailler plus".





Si 54% des Français indiquent être plutôt "pas d’accord" voire "pas du tout d’accord" à l’idée de devoir travailler plus, ce sondage, réalisé en ligne du 17 au 19 avril, auprès d'un échantillon de 1.009 personnes représentatif de la population française, permet surtout d’observer la fracture entre les Français autour de cette thématique. Car cette initiative divise notamment en fonction de la profession, de l’âge ou de l’opinion politique.