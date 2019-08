Réformes : Macron change de méthode !

Lors du lancement de l'acte II du quinquennat, Emmanuel Macron a évoqué un véritable changement de méthode. Il ne s'agit plus de réformer pour, mais de réformer avec. Cela vaut pour la construction d'un nouvel ordre que pour les réformes déjà sur la table dont celle des retraites. Alors que dans la première partie du quinquennat, une bonne réforme devrait être rapide et porter ses fruits avant la fin du mandat. Actuellement, l'idée est d'impliquer les Français sur des réformes de plus long terme et plus radicales sur le fond. Peut-on réellement parler d'un tournant du quinquennat ?



Ce jeudi 22 août 2019, Marie-Eve Malouines, dans sa chronique "La politique", parle du changement de méthode annoncé par Emmanuel Macron. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 22/08/2019 présentée par Julie Hammett sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Julie Hammett vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.