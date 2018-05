Refus d'un "plan" pour les banlieues, "mâles blancs"... Le discours et la "méthode" Macron sous le feu des critiques

Pourtant, c'est bien sur le sort réservé au projet de Jean-Louis Borloo que se s'est concentré le principal des critiques. Si, au sein de majorité, les soutiens d'Emmanuel Macron comme le député LaREM Matthieu Orphelin assurent qu'il y a bien une "convergence" entre la vision du chef de l'Etat et celle de l'ancien ministre de la Ville, beaucoup ont vu dans ces annonces un enterrement en bonne et due forme du rapport et des moyens préconisés pour désenclaver les quartiers populaires.





"Le plan Borloo dégringole au rang de 'nouvelle méthode'. Zéro ambition", a dénoncé l'ancien candidat à la présidentielle Benoît Hamon. "Macron transforme une ambition en exercice de communication. Pour les riches, il trouve de l'argent facilement, pour tous les autres, c'est plus compliqué", a également réagi le député LFI Adrien Quattenens. Un "manque d'ambition" également souligné par des responsables moins hostiles aux réformes d'Emmanuel Macron, comme l'ancienne ministre radicale Sylvia Pinel, "déçue" par son "manque de vision globale", ou le patron de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, qui a regretté "l'abandon des derniers de cordée".





Le bilan le plus sévère est venu du rappeur Rost, qui a participé à l'une des commissions du rapport Borloo.