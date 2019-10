Régimes spéciaux de retraite : quelle est cette "clause grand-père" qui pourrait bénéficier aux agents SNCF ?

Eviter que la réforme des régimes spéciaux de retraite n'embrase définitivement le climat social. Le gouvernement, conscient de marcher sur des œufs, cherche à faire retomber la pression à quelques semaines d'une grève interprofessionnelle illimitée à la SNCF, la RATP et dans les transports routiers, annoncée pour le 5 décembre, et alors que le climat social ne cesse de se dégrader chez les cheminots.

Le secrétaire d'État aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a estimé ce jeudi 31 octobre que le gouvernement avait "un mois pour faire baisser la tension" à la SNCF, "pour répondre à des angoisses qui souvent sont légitimes et pour tracer le chemin pour la convergence de ces régimes spéciaux" de retraite.

À l'approche du 5 décembre, l'exécutif prône "un dialogue tout à fait sincère, exigeant" et qu'il espère "fécond" avec les syndicats. C'est dans ce cadre que le Haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, et le secrétaire d'État aux Transports recevaient les cheminots ce jeudi, sans la CGT et Sud-Rail qui ont décliné l'invitation. "Nous étudions, nous avons pris l'engagement, à la RATP comme à la SNCF, d'étudier toutes les options, y compris celles qui sont portées par les syndicats", a indiqué sur France Inter Jean-Baptiste Djebbari. Parmi les options préconisées par les centrales réformistes, la demande que le futur système universel et par points ne soit appliqué qu'aux futurs embauchés. Il s'agit de ladite "clause grand-père".