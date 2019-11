Régimes spéciaux : seuls 3% des retraités sont-ils concernés, comme l'explique Jean-Luc Mélenchon ?

Pour vérifier les chiffres avancés par Jean-Luc Mélenchon, encore faut-il s'accorder sur le périmètre des régimes spéciaux. Les estimations du nombre de personnes concernées varient, selon que l'on inclue ou non telle ou telle catégorie de salariés. Il y a quelques semaines, Checknews concluait que "les régimes spéciaux au sens large (avec les fonctionnaires de l’État, des collectivités locales et des hôpitaux) regroupaient […] 4,2 millions de retraités".

Si l'on s'en tient à ce chiffre, les déclarations du député insoumis paraissent très éloignées de la réalité. Et pour cause : "la fonction publique d'État et territoriale n'est généralement pas comptabilisée dans les régimes spéciaux", précise le Conseil d'orientation des retraites (COR).