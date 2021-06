Régionales : 1000 militants politiques et citoyens de moins de 30 ans appellent à voter dimanche

Alors, ce vendredi 25 juin, dans les colonnes du Journal du Dimanche, 1000 jeunes militants associatifs, politiques et citoyens de moins de trente ans signent un texte appelant à la mobilisation de leur classe d'âge. Les auteurs encouragent la jeunesse à se déplacer ce 27 juin, à l'occasion du second tour. Avec un mot d'ordre : "Jeunes de France, dimanche, on vote !"

Car le 20 juin, "le ciel nous est tombé sur la tête : 82% des électeurs de moins de 35 ans se sont abstenus, et même 84% des moins de 24 ans", constatent les signataires, déplorant "un record sous la Cinquième République et une déflagration démocratique totale".

S'ils concèdent que "les élections départementales et régionales ne sont certes pas les plus spectaculaires ou médiatiques", le millier de jeunes qui s'engagent soulignent que le scrutin "n'en demeure pas moins primordial et incontournable". Et de rappeler les champs d'actions des départements et régions : "action sociale, transports, lycées, culture, tourisme, sport, développement économique, environnement, formation professionnelle".