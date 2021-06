Régionales 2021 : comment expliquer le taux d'abstention record annoncé ?

Cette tendance n'est pas nouvelle et confirme une tendance de fond observable ces dernières années. "Ça montre à quel point le cycle abstentionniste enclenché depuis des années s’est accéléré depuis le début du quinquennat d’Emmanuel Macron, où l’abstention a été majoritaire dans tous les scrutins : législatives [57,36% au second tour, ndlr], européennes [49,88%, ndlr], municipales [58,6% au second tour en juin dernier, ndlr]", avait analysé le directeur Opinion de l'Ifop Frédéric Dabi ce vendredi sur LCI .

Selon lui, ce taux d'abstention sera "l’enseignement majeur de cette soirée électorale", un "séisme qui aura des conséquences, car un rapport de force électoral, c’est d’abord le fruit d’une participation et d’un différentiel de mobilisation entre des camps qui votent et des camps qui ne votent pas. Mais quand on arrive à un tel niveau, pour qui sonne le glas ? Il sonne pour tous les partis politiques, tous les segments de population."

Comment expliquer cette faible participation ? "Il n’y a pas une abstention, mais plusieurs : les gens qui ne votent jamais, les gens désaffiliés, les personnes qui trouvent des excuses, les mécontents de l’offre qu’on leur propose. La logique de vanité de vote a fortement émergé ; c’est-à-dire penser que voter c’est vain, inutile, car ça ne respecte pas la promesse du politique qui est changer la vie, transformer le quotidien", expliquait Frédéric Dabi sur LCI vendredi.

Faut-il tout mettre sur le dos de l'accalmie de la crise sanitaire et de l'envie des Français de profiter des beaux jours et de la fin des restrictions ? Sur Twitter, le politologue Emmanuel Rivière (Kantar) a relativisé : "On peut vouloir expliquer par le contexte Covid le probable record d’abstention aux régionales et départementales, arguant que les Français ont d’autres soucis. Mais on a aussi voté depuis un an en Italie, Pays-Bas, Allemagne, etc. sans effondrement de la participation."