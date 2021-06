Régionales 2021 : en PACA, le dilemme de la gauche face à la menace RN

"La vérité, c'est que les rapports de voix prévisibles de M. Governatori [arrivé en quatrième position avec environ 5% des voix, ndlr] montrent que le président sortant devrait être en position de l’emporter sans avoir à chercher des alliances artificielles qui ajoutent parfois à la confusion", a déclaré l'écologiste dans la soirée. "Nous avons décidé, si les résultats définitifs confirment les tendances, de maintenir la voix de la gauche et de l’écologie au second tour de cette élection", a-t-il ajouté lors d'une allocution à son QG. Invité à s'expliquer sur LCI quelques minutes plus tard, il a confirmé que sa décision était définitive, sauf "si les scores devaient évoluer de manière encore plus gravissime".

Une décision que n'approuvent pas EELV et le Parti socialiste, alliés à la liste. "Pour ma part, je ne soutiens pas cette décision, il y a un risque en PACA" de victoire du RN, a déclaré sur BFMTV l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot. "Thierry Mariani a des réserves de voix donc le risque qu'il gagne la région est réel. Jean-Laurent Felizia doit se retirer pour ne pas que 5 millions d'habitants subissent les politiques racistes et anti-sociales d'un conseil régional RN", a de son côté tweeté le maire de Grenoble Eric Piolle.

"J’appelle solennellement au retrait de la liste conduite par Jean-Laurent Felizia. Aucun risque ne peut être pris face à l’extrême droite", a également tweeté le Premier secrétaire du PS Olivier Faure. Un peu plut tôt sur LCI, il avait expliqué : "S’il y a le moindre risque que Mariani l’emporte sur Muselier, nous adopterons la même position qu’en 2015, à savoir le retrait. Si je suis prudent à ce stade, c'est parce qu’il y a une autre liste qui a fait plus de 5%, celle de M. Governatori, et qu’il a déjà annoncé qu’il voulait opérer une fusion avec monsieur Muselier. Auquel cas, la question du retrait ne se poserait pas, mais pour l’instant, nous n’en savons pas plus."