Régionales 2021 - Grand Est : Jean Rottner (LR) en tête du premier tour avec 31,15%, devant le RN

Le scrutin s'est avéré moins périlleux que prévu pour Jean Rottner. Le président LR sortant de la région Grand Est est arrivé en tête du premier tour ce dimanche, avec 31,15% des suffrages, selon les résultats définitifs publiés sur le site du ministère de l'Intérieur. Et son avance sur le candidat du RN Laurent Jacobelli (21,12%) est finalement plus importante que celle initialement prévue par les sondages.

La liste de la candidate écologiste Eliane Romani (EELV-PS-PCF) a mobilisé 14,6% des suffrages, devant la candidate LaREM Brigitte Klinkert, ministre déléguée à l'Insertion et ancienne présidente du conseil départemental du Haut-Rhin, qui recueille de son côté 10,77% des voix. L'ancienne ministre de la Culture Auréie Filippetti, soutenue par LFI, ne se qualifie pas pour le second tour. Florian Philippot, qui avait failli emporter la région il y a six ans, non plus. L'abstention s'est établie à 70,38%.