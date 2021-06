Régionales 2021 - Grand Est : Jean Rottner (LR) largement en tête du premier tour avec 31,4%, devant le RN (résultats partiels)

Le scrutin s'est avéré moins périlleux que prévu pour Jean Rottner. Le président LR sortant de la région Grand Est est arrivé en tête du premier tour ce dimanche, avec 31,4% des suffrages, selon des résultats partiels du ministère de l'Intérieur portant sur 87% des inscrits. Et son avance sur le candidat du RN Laurent Jacobelli (22%) est finalement plus importante que celle initialement prévue par les sondages.

Bien que son avance au premier tour soit confortable, Jean Rottner devra probablement mobiliser au-delà de son propre camp car il a d'avance refusé toute fusion de liste au second tour. Et la concurrence du RN reste non négligeable si aucune des listes qualifiées pour le second tour ne se désiste au profit du président sortant.

Jean Rottner, urgentiste de profession, s'est fait connaître du grand public au cours de la crise sanitaire, qui a durement frappé la région Grand-Est au printemps 2020.