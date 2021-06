Régionales : Huchon votera... Pécresse contre les "idéologues Bayou, Autain et Pulvar"

Entre ses camarades socialistes, alliés à EELV-LFI, et la présidente de "Libres !", Jean-Paul Huchon a choisi. Et ça ne sera pas pour la gauche. L'ancien président socialiste de la région Ile-de-France (1998 à 2015) a expliqué ce jeudi, dans l'hebdomadaire Le Point, ne pas vouloir voter en faveur d'une alliance "baroque" entre le Parti socialiste (PS), Europe Écologie-Les Verts (EELV) et La France insoumise (LFI).

"Il vaudrait mieux avoir une présidente de région sérieuse et responsable plutôt que des gens irresponsables, irréfléchis et beaucoup trop idéologues comme le sont Julien Bayou, Clémentine Autain et Audrey Pulvar", tranche l'ancien patron de l'Ile-de-France. Celui-ci assure, dans son interview au Point (article payant), vouloir voter en faveur de Valérie Pécresse pour "assurer le sérieux, l'avenir, l'espérance pour la région et son développement".