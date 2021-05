Régionales 2021 : LCI organisera deux débats, un pour les Hauts-de-France, l'autre pour l'Ile-de-France

Les bisbilles du côté de la région Paca ont donné le coup d'envoi de la campagne des régionales, qui se tiendront le 20 et 27 juin prochains. À l'occasion de ce scrutin, LCI, en partenariat avec Le Figaro et RTL, va proposer deux grands débats, dirigés par David Pujadas.

Le premier, organisé le 9 juin à 20H45, sera consacré aux Hauts-de-France. Le président sortant et candidat à la présidentielle Xavier Bertrand (ex-Les Républicains), Sébastien Chenu (RN), Karima Delli (Union de la gauche et des écologistes) et Laurent Pietraszweski (LaREM). tenteront de convaincre au cours de ces échanges, qui seront également diffusés sur l'ensemble des pages Facebook de LCI, du Figaro et de RTL.

L"évènement sera co-diffusé sur la chaine régionale WEO, en partenariat avec l'ensemble des titres du Groupe Rossel, dont La Voix du Nord.