Régionales : Emmanuel Macron admet que "les gens n'avaient pas du tout la tête à cela"

Plus de 65% d'abstention, un record pour un scrutin à deux tours sous la Ve République. Alors que le président de la République ne s'est pas exprimé sur les élections régionales et départementales qui se sont achevées ce dimanche, il a évoqué le problème de l'abstention auprès du magazine Elle dans un entretien à paraître ce vendredi 2 juillet et réalisé dans l'entre-deux-tours. "L'abstention n'est pas une fatalité", assure le chef de l'État.

Les élections régionales et départementales 2021

"Ici, la première explication, c’est le Covid-19. Ces élections sont arrivées à un moment où ce n’était pas le rythme du pays. Mon rôle était de faire en sorte qu’il y ait un consensus politique sur la date de ce scrutin, et en aucun cas donner le sentiment que je manipulais le calendrier électoral. Force est de constater que les gens n’avaient pas du tout la tête à cela", a ajouté le président de la République, évoquant le report de ces élections initialement prévues au mois de mars fin juin en raison de la pandémie de Covid-19.

N'insistant pas sur cet échec démocratique et sur les mauvais résultats de son parti, Emmanuel Macron a préféré rappeler qu'en 2019 les Français n'avaient jamais autant voté pour les élections européennes, "la seule élection dans laquelle je me suis engagé depuis que je suis Président". "Le combat était clair, les gens comprenaient pourquoi on se battait", explique-t-il.

Alors que selon les informations de TF1 et LCI, aucun remaniement n'est prévu à l'issue de ce scrutin sauf "ajustements nécessaires et limités", Emmanuel Macron a confirmé à Elle que "les élections locales n’appellent pas de conséquences nationales" et donc "pas de changement de Premier ministre dans les prochains mois, ou semaines".