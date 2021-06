Régionales 2021 - Occitanie : Carole Delga (PS) largement en tête devant le RN

En troisième position arrive le Républicain Aurélien Pradié (12,2%). Le candidat soutenu par LaREM, Agir et le MoDem, Vincent Terrail-Novès (8,8%), n'accède pas au second tour. Antoine Maurice, candidat de l'union de la gauche qui avait failli enlever la mairie de Toulouse en 2020, est au même niveau, à 8,8%. L'insoumise Myriam Martin recueille de son côté 5% des suffrages.

Bénéficiant de cette large avance, la socialiste Carole Delga reste la plus à même de l'emporter au second tour, en cas de triangulaire, selon les sondages. Elle débuterait alors un second mandat, et permettrait au PS de conserver ce bastion sur lequel il règne depuis 1998.