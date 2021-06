Régionales 2021 : que disent les derniers sondages dans votre région ?

Des surprises ne sont pas à exclure, certains écarts au second tour entre le RN et des candidats de gauche et de droite semblent particulièrement faibles. Les alliances nouées pour le second tour joueront un rôle capital dans la réélection de présidents sortants souvent affaiblis, à l'exception peut-être de Valérie Pécresse, Xavier Bertrand ou Laurent Wauquiez, tous trois potentiels candidats à la présidentielle a priori bien partis pour être réélus. Revue de détail.

Quels vainqueurs aux soirs des dimanche 20 et dimanche 27 juin des élections régionales françaises ? Et quel score du RN ? Selon les derniers sondages, la soirée du 1er tour pourrait être marquée par des scores élevés pour le Rassemblement national, donné en tête dans 5 à 6 régions. Mais ces scores lui permettront-ils pour autant de conquérir un nouveau fief au second tour ?

Selon notre dernière enquête Ifop Fiducial pour LCI et Le Figaro, publiée le 14 juin, Valérie Pécresse arriverait en tête au premier tour, avec 34% des voix, devant la tête de liste RN Jordan Bardella (17%) et le représentant de la majorité présidentielle Laurent Saint-Martin (13%). Clémentine Autain (LFI), Julien Bayou (EELV) et Audrey Pulvar (PS) sont tous trois estimés entre 10 et 11%. Au second tour, en quadrangulaire, la liste de la présidente sortante Valérie Pécresse est donnée à 37%, la liste d'union de la gauche à 29%, 19% au Rassemblement national et 15% à Laurent Saint-Martin candidat de la majorité.

Une autre enquête d'Ipsos/Sopra Steria, publiée le 9 juin, donne elle aussi 34% des voix pour la présidente sortante de la région Ile-de-France, avec Jordan Bardella pour le Rassemblement national qui arriverait deuxième avec 18%, suivrait l'écologiste Julien Bayou d'Europe-Écologie-Les-Verts, 12% des voix, et enfin le candidat de La République en Marche Laurent Saint-Martin qui n'arriverait que quatrième avec 11% des votes.

Si tous les sondages s'accordent sur les deux candidats de tête, l'ordre d'arrivée du troisième, du quatrième et du cinquième candidat diffère selon les instituts. Au second tour, toujours selon Ipsos, et dans tous les cas de figure étudiés d'une triangulaire ou d'une quadrangulaire, Valérie Pécresse s'imposerait.