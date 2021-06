Régionales 2021 : quelle stratégie d'entre-deux-tours pour La République en marche ?

Éliminés ou relégués au second plan. Les résultats du premier tour des régionales ne placent pas les têtes de liste du parti présidentiel en position de faire basculer le scrutin dimanche prochain. Ni d'être convoités par les candidats encore en lice. Sur l'ensemble du territoire, La République en marche a recueilli environ 11% des suffrages, et ses listes ont été éliminées dès le premier tour dans les Hauts-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Occitanie. Alors les tractations d'entre-deux-tours concerneront peu les candidats LaREM.

Un second tour si peu concernant qu'aucune stratégie nationale n'a été adoptée, à en croire les déclarations d'alliance et de maintien qui se succèdent depuis dimanche. Ainsi dans les régions où les candidats LaREM ont été éliminés, certains ont donné des consignes de vote et d'autres s'y refusent, à l'instar de Bruno Bonnell en Auvergne-Rhône-Alpes et Vincent Terrail-Novès en Occitanie. Seul Laurent Pietraszewski, dans les Hauts-de-France, a appelé à voter pour le président sortant. "Dimanche prochain, fidèle à mes valeurs et à mon engagement républicain, je voterai pour Xavier Bertrand. J’appelle tous ceux qui m’ont soutenu au premier tour à faire de même", a-t-il déclaré sur Twitter.