Régionales 2021 : quels sont les candidats et les enjeux politiques en Bourgogne-Franche-Comté ?

La Bourgogne-Franche-Comté fait partie "du top 3" des régions gagnables par le RN, dixit Marine Le Pen. Mais le Parti socialiste n'a pas dit son dernier mot, même s'il aura sûrement besoin de l'aide de la gauche et de LaREM pour conserver son bastion.

Les élections régionales et départementales 2021

Denis Thuriot, 54 ans. Né à Nevers, il en est le maire depuis 2014. Avocat, la tête de liste LaREM et MoDem a fait ses débuts politiques au PS avant d'être séduit par Emmanuel Macron.

Julien Odoul, 36 ans. La tête de liste du Rassemblement national, passée par le PS et l'UDI, est conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté depuis 2016. En octobre 2019, il s'y fait remarquer en réclamant à une accompagnatrice scolaire présente dans la tribune visiteurs de l'hémicycle de retirer son voile.

La gauche sera-t-elle suffisamment forte pour empêcher le RN de l'emporter ? Pourra-t-elle résister seule, ou devra-t-elle compter sur l'appui des écologistes, des insoumis, et de La République en marche ? Si Marie-Guite Dufay s'est montrée "Macron-compatible", c'est également pour cette raison qu'elle n'a pas pu s'allier au-delà des communistes, et qu'une liste écologiste et une liste regroupant neuf partis ou mouvement de gauche figurent au premier tour.

Le RN a donc une carte à jouer, même s'il est également traversé par des divisions internes, notamment parce que la tête de liste Julien Odoul ne fait pas l'unanimité. Sur 24 élus obtenus en 2015, il n'en reste plus que 15 dans le groupe d'extrême droite au Conseil régional, à cause du divorce entre la tête de liste de l'époque Sophie Montel et le parti de Marine Le Pen.