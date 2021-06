Régionales 2021 : quels sont les candidats et les enjeux politiques en Centre-Val de Loire ?

Nicolas Forissier, 60 ans. Il a pris la tête de la liste LR-UDI après le renoncement de Guillaume Peltier. Ancien secrétaire d'État chargé de l'Agriculture, de l’Alimentation de la Pêche et des Affaires rurales sous Jacques Chirac, il a été maire, conseiller régional et élu député pour la première fois en 1993.

Un sondage Ipsos pour France Bleu publié le 17 mai prédit une forte avance du RN au premier tour, puisque Aleksandar Nikolic recueillerait 28% des voix, contre 21% pour Marc Fesneau, 19% pour François Bonneau, 16% pour Nicolas Forissier et 11% pour Charles Fournier.

Au second tour, en cas de quadrangulaire avec une liste de gauche PS-EELV menée par François Bonneau, le RN remporterait l'élection (30%) devant les socialistes et les écologistes (29%) puis LaREM-MoDem (25%) et LR-UDI (16%). Si la liste de gauche était menée par Charles Fournier, le résultat du RN serait le même et la liste de gauche perdrait un point, au profit des Républicains. L'hypothèse d'une triangulaire avec un accord entre LaREM et LR n'a pas été étudiée.