Régionales 2021 : quels sont les candidats et les enjeux politiques en Normandie ?

Hervé Morin avait pris la Normandie à la gauche en 2015. Près de six ans après, le président centriste de l'exécutif régional joue sa réélection et semble partir favori du scrutin, malgré la forte incertitude autour de la participation et la concurrence du RN, porté par Nicolas Bay, qui le talonne dans les sondages. On fait le point à quelques jours du premier tour.