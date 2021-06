Régionales 2021 : Xavier Bertrand s'impose avec 52,37% des suffrages dans les Hauts-de-France

Pour l'ex-maire, député LR et ministre du Travail et de la Santé sous Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, c'est une victoire électorale de plus dans un parcours politique démarré dans le local. L'ancien agent d'assurance picard peut donc désormais penser à la présidentielle 2022, ce qu'il a fait dès sa déclaration à la suite de la publication des premières estimations des résultats : "Ce résultat me donne la force d'aller à la rencontre de tous les Français, avec un préalable : le rétablissement de l'ordre et le respect.. [...] L'histoire retiendra que par deux fois, le Front national a été arrêté et nous l'avons fait fortement reculé. [...] Cette victoire nous impose plus de devoirs qu'elle ne crée de droits. Je veux m'adresser à cette France que l'on refuse de voir et d'entendre et qui s'est abstenue. Il n'y a pas de fatalité, la politique n'est pas morte, elle peut rendre la vie meilleure."