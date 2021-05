Régionales : à partir de dimanche, vous n'entendrez (quasiment) plus une partie du gouvernement

Car dans une circulaire relative aux "recommandations à l'approche des échéances électorales", et transmise fin avril aux ministères, Matignon demande à ses troupes de respecter une période de réserve électorale. La période concernée : de ce dimanche 30 mai au 27 juin, date du second tour, précise Le Parisien.

Cela implique, pour les membres de l'équipe gouvernante, de n'effectuer aucun déplacement officiel "sauf cas particulier", qui nécessitera une autorisation. Plus largement, aucun moyen public ne doit être engagé à des fins électorales. Une consigne qui inclut l'usage des voitures du gouvernement, qui ne peuvent être mobilisées pour faire campagne. Les ministères ne pourront pas non plus envoyer de mail prévoyant l'organisation d'un événement lié au scrutin. Un conseiller explicite la mesure au Parisien : "Si je dois épauler mon ministre dans ses activités de candidat, je pose un jour de congé".

Le rappel de Matignon semble d'autant plus opportun que les membres de l'exécutif sont nombreux - quinze au total - à figurer sur des listes. On y trouve, rien que pour les Hauts-de-France, Éric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin, Alain Griset, Agnès Pannier-Runacher et Laurent Pietraszewski. En Île-de-France, la liste LREM est notamment composée de Marlène Schiappa, Amélie de Montchalin, Emmanuelle Wargon, Nathalie Elimas et Gabriel Attal. À noter que ce dernier est porte-parole du gouvernement.