Régionales : des listes anti-vaccin se présentent-elles ? L'initiative "Un nôtre monde", qui a trois listes aux élections régionales de 2021, est portée par des collectifs anti-vaccin − Un nôtre monde

ÉLECTIONS - Trois listes sorties de nulle part se présentent aux élections régionales en Paca, Bretagne et dans les Pays de la Loire. Présentées comme "citoyennes", elles sont parrainées par des collectifs anti-vaccin.

Elles se sont rajoutées en toute discrétion. Alors que le dépôt des candidatures pour les élections régionales s'est achevé lundi 17 mai, des listes non-partisanes, présentées comme le fruit d'une démarche de "co-construction" ont fait leur apparition dans trois régions différentes : en Provence Alpes-Côte d'Azur, en Bretagne et dans les Pays de la Loire. Baptisées "Un nôtre monde", elles sont nées d'un mariage entre des groupes locaux et des collectifs très clairement opposés au vaccin contre le coronavirus.

Reinfo Covid, un collectif anti-vaccin

Ces collectifs et leurs créateurs ne se présentent pas directement aux régionales. Ils se contentent de proposer un encouragement et un soutien aux candidatures. C'est la fameuse initiative "Un Nôtre monde". Dans une vidéo du 5 mai, Louis Fouché expliquait ainsi que cette proposition était "comme un jeu, un défi", donné aux collectifs locaux "autour de reinfo covid". Objectif : faire entendre sa voix en participant à ce scrutin, mais "sans être le dupe". "Parce qu'on sait que les élections sont truquées", assure-t-il. "On fournit un soutien, un support, une aide", résumait le praticien marseillais.

Des listes parrainées par des anti-vax

Pour en faire partie, pas besoin d'être anti-vaccin. Les citoyens doivent simplement se plier à deux engagements. Le premier, suivre une charte commune, qui s'appuie sur six valeurs : "démocratie, co-construction, écologie, éthique, transparence et paix". Et le second, se soumettre à une méthodologie "de démocratie participative opérationnelle pour la constitution des listes et pour la gestion des affaires courantes une fois élus". En retour, ils sont parrainés. Les candidats disposent alors, entre autres exemples, d'aides sur le plan juridique ou de conseils sur l'organisation de la campagne. S'ils sont pilotés par des personnes farouchement opposées au vaccin contre le Covid-19, les candidats de ce collectif n'ont donc pas spécifiquement un programme commun à propos de l'épidémie. Reste que pour connaître cette initiative, restée jusqu'alors assez confidentielle, il faut avoir suivi ces figures pendant la crise sanitaire. Et donc - si ce n'est adhérer - au moins s'intéresser à leurs thèses. Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr

