Régionales : en cas de victoire, la gauche pourra "déposer des motions", assure Renaud Muselier

Lundi 21 juin, sous la pression, le candidat écologiste de l'union de la gauche Jean-Laurent Félizia a finalement retiré sa liste, laissant le sortant LR Renaud Muselier et l'ex-Républicain Thierry Mariani, chef de file du RN, s'affronter pour la victoire au second tour des régionales dimanche prochain. Paca est la seule région où le RN (36,4%) a terminé en tête au premier tour, avec 4,47 points d'avance sur la liste de Renaud Muselier (31,9%). Mais l'écart n'est pas aussi fort que celui, annoncé par les sondages.

Après de longues heures de tractations, Jean-Laurent Félizia, lâché par ses soutiens, a finalement choisi de retirer sa liste pour le deuxième tour de ces élections régionales. "Je salue le retrait de Jean-Laurent Felizia", réagit Renaud Muselier. "Cela correspond à son engagement politique depuis toujours, il ne veut pas que le RN prenne la région". En échange, le président LR sortant a accepté, s'il est réélu, de mettre en place des "possibilités [pour des voix de gauche] de présenter des délibérations, des motions ou des vœux [dans l'hémicycle de la Région] conformément au règlement intérieur" : "On va mettre en place un dispositif qui fera en sorte que ceux qui se sont présentés puissent s'exprimer dans l'hémicycle, je m'y engage", assure-t-Il. Un bon point pour une gauche qui renonce à être présente au conseil régional de Paca pour la seconde élection de rang.

"Le monde de la culture me soutient, le monde de l’économie me soutient, le monde de l’agriculture me soutient, la totalité des élus locaux me soutiennent car ils ne veulent pas de Thierry Mariani", a-t-il déclaré. "Il vaut mieux être avec moi que partir à l’aventure avec le RN", conclut-il avec malice.