Régionales en Ile-de-France : au meeting de Laurent Saint-Martin, l'ombre écrasante d'Emmanuel Macron

Les "Emmanuel Macron président" ont résonné autant que les "Laurent Saint-Martin président", ce samedi sous les arbres du parc Floral. En déficit de notoriété (seuls 24% des Franciliens l’identifient, selon une étude Ipsos Sopra Steria) et en difficulté dans les sondages (il est crédité de 11% des voix au premier tour, selon le même institut de sondage), le candidat de la majorité présidentielle a décidé de s’appuyer sur le président de la République et son bilan, pour la dernière ligne droite de sa campagne.

Il suffisait de jeter un œil aux personnalités assises au premier rang pour comprendre qu'il n'était plus seulement question d'élections locales. Plus de dix membres du gouvernement avaient fait le déplacement : Jean-Michel Blanquer, Elisabeth Borne, Elisabeth Moreno, Clément Beaune, Nathalie Elimas, Franck Riester, Emmanuel Wargon, Amélie de Montchalin, Olivier Dussopt ou encore Adrien Taquet. Et deux des plus médiatiques ont pris la parole : Marlène Schiappa, tête de liste à Paris, et Gabriel Attal, chouchou du public à l'applaudimètre.