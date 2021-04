Régionales en Ile-de-France : la gratuité des transports en commun est-elle viable ?

"Face à l'urgence sociale et climatique, le temps des petits pas est révolu (...) C'est pourquoi nous soutenons la gratuité des transports en commun du quotidien." Voilà ce qu'écrivent des élus de gauche ce dimanche 11 avril dans une tribune publiée par le Journal du Dimanche. Parmi eux les maires socialistes de Paris et Montpellier Anne Hidalgo et Michaël Delafosse, et la candidate aux régionales en Ile-de-France soutenue par le PS, Audrey Pulvar. Cette dernière défend cette idée depuis l'officialisation de sa candidature en janvier dernier et en a fait sa mesure phare.

Sa principale adversaire Valérie Pécresse (Libres !, ex-LR), actuelle présidente de la région Ile-de-France, y est opposée. "C'est une illusion", a-t-elle répétée ce lundi 12 avril sur franceinfo. "Une illusion parce que la gratuité ça n’existe pas, il y a toujours quelqu'un qui paye. Les voyageurs payent aujourd’hui 4 milliards d’euros, les entreprises 4 milliards d’euros. Vous voulez doubler les impôts des entreprises ? Une taxe sur les salaires de 6% ?", a-t-elle déclaré.

Elle conteste également l'argument écologique : "Nous avons fait une étude indépendante qui prouve que si les transports étaient gratuits en Ile-de-France, seulement 2% des automobilistes lâcheraient leurs voitures", a-t-elle noté. "Ils prennent leur voiture parce qu’ils n’ont pas assez de transports en commun, donc la réponse écologique à la situation des transports en Ile-de-France c’est plus d’investissement, plus de financement pour plus de transports", a-t-elle ajouté.