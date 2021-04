Régionales en Ile-de-France : quatre membres du gouvernement, dont Schiappa, sur la liste LaREM

Emmanuel Macron souhaitait que ses ministres s'engagent dans les élections régionales et départementales. En Ile-de-France, quatre membres de son gouvernement seront présentes sur la liste de Laurent Saint-Martin. Amélie de Montchalin, Marlène Schiappa, Emmanuelle Wargon et Nathalie Elimas figurent parmi les binômes départementaux aux élections régionales en Ile-de-France dévoilés ce mardi par le candidat de la majorité présidentielle.

Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, sera tête de liste en Essonne et Marlène Schiappa, ministre chargée de la Citoyenneté, numéro un à Paris avec comme numéro deux le sénateur Julien Bargeton. Emmanuelle Wargon, ministre chargée du Logement et figure de Territoires de progrès, l'aile gauche de la majorité présidentielle, sera la numéro deux de Laurent Saint-Martin dans le Val-de-Marne, leur département commun. Nathalie Elimas, secrétaire d'État chargée de l'Éducation prioritaire et conseillère régionale MoDem sortante, sera numéro un dans le Val-d'Oise.