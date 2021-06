Régionales en Paca : le candidat de la gauche reste muet sur sa position au second tour

Le faiseur de roi est resté flou, restant secret sur ses intentions au second tour. Si les sondages donnent l'eurodéputé RN Thierry Mariani (RN) et le président de région sortant Renaud Muselier (LR) en tête, le candidat du Rassemblement écologique et social Jean-Laurent Félizia pourrait faire office de troisième homme en cas de triangulaire. Selon notre sondage Ifop Fiducial pour LCI et Le Figaro, Thierry Mariani se placerait en tête du premier tour avec 41% d'intentions de vote, devant le président sortant Renaud Muselier, crédité de 34% et la liste associant notamment EELV-PCF-Générations de Jean-Laurent Félizia (17%).

Selon le candidat de gauche, il est trop tôt pour dévoiler sa position au second tour des régionales, au risque de polluer la fin de la campagne électorale. "Il faut savoir si on répond à des instituts de sondage ou si on confisque le vote à celles et ceux qui vont faire confiance au Rassemblement écologique et social", indique-t-il sur le plateau. Pour Jean-Laurent Félizia, cette question vient entraver "une dynamique" car ce qui compte "c'est le choix des électeurs au premier tour". Conscient qu'il aura un rôle important au second tour, le candidat de la gauche noie le poisson. "La plupart du temps, on fait un vote pour et un vote par défaut".