Entre-deux-tours 2021 : comment fonctionnent les fusions entre listes aux régionales ? Des personnes procèdent au dépouillement des votes, le 20 mars 2011 dans un bureau de vote de Dijon, au soir du premier tour des élections cantonales. − JEFF PACHOUD / AFP

NÉGOCIATION - Avec un mode de scrutin de liste proportionnel, les premiers résultats des élections régionales vont entraîner le retrait ou la fusion de certaines listes avant le deuxième tour dimanche. Explication des tractations de l'entre-deux-tours.

Dès que les premiers résultats sont tombés, les tractations ont commencé. En Provence-Alpes-Côtes-d'Azur, où le candidat RN est sorti en tête devant le LR Renaud Muselier, Jean-Laurent Félizia, chef de file de la liste de gauche écologiste, refuse de se retirer en dépit des pressions des états-majors d'EELV et du PS. En Ile-de-France, ces deux partis, avec la France insoumise, ont commencé à travailler à un accord de fusion en vue du second tour. Mais que se joue-t-il dans cette période d'entre-deux-tours ? Petite mise au point.

Contrairement à l'élection présidentielle où seuls les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour peuvent se présenter au deuxième, sans condition de participation, le mode de scrutin est proportionnel pour les élections régionales Cela veut dire que les candidats se répartissent des sièges qu'ils obtiennent en fonction des résultats de leur liste au deuxième tour.

Le poids des listes qui obtiennent entre 5 et 9% des voix

Suivant les résultats du premier tour, les listes peuvent changer pour le deuxième tour. Toutes les listes qui ont plus de 5% peuvent ainsi fusionner, d'où les tractations qui s'engagent dans les différentes régions. C'est le cas par exemple en Bretagne où le candidat de La France insoumise, Pierre-Yves Cadalen, à 5,57%, a appelé vainement à une fusion avec la liste écologiste indépendante de Daniel Cueff à 6,52% et la liste d'union de la gauche et des écologistes hors PS qui pointe, elle, à 14,84%. A contrario, dans les Hauts-de-France, le candidat LaREM Laurent Pietraszewski, à 9,14% et donc non qualifié, aurait pu négocier une place sur la liste de Xavier Bertrand. Celui-ci a cependant exclu toute tractation et a déjà déposé sa liste pour le deuxième tour. Las, le secrétaire d'État a tout de même appelé à voter pour le président sortant... et potentiel rival d'Emmanuel Macron à la présidentielle.

En Ile-de-France, les négociations à gauche s'activent également. Avant le premier tour, chacune des trois têtes de liste avaient annoncé qu'elles se retireraient au profit de la candidature la mieux placée. Finalement, les trois listes, LFI, EELV et PS, au coude-à-coude et au-dessus de 10%, pourraient se maintenir de manière indépendante. Mais Clémentine Autain et Audrey Pulvar ont fait le choix de laisser leur place à Julien Bayou afin de maximiser les chances de battre Valérie Pécresse au second tour. Une arrivée en tête au second tour, y compris sans la majorité absolue, vaut son pesant d'or. La liste arrivée la première obtient automatiquement 25% des sièges, le reste des sièges se répartissant à la proportionnelle entre toutes les listes. Exemple : si la gauche unie arrive en tête avec 35% des voix au second tour, elle obtiendra alors 25% des sièges + 35% des 75% des sièges restants. Les tractations s'étaleront jusqu'à mardi 18h, heure limite de dépôt des listes pour le second tour.

Aurélie Loek

