Régionales : Jean Rottner (LR) fustige les "clins d'oeil au RN" de Nadine Morano

Plus largement, Jean Rottner a aussi abordé les élections régionales à venir. "Je souhaite faire de la région Grand-Est le quartier général du retour à la vie normale et de la relance", argue-t-il, ambitieux. Pour cela, les "compétences économiques" mais aussi "vis-à-vis des jeunes", "en matière de mobilité, de développement durable […] et d’agriculture" seront des facteurs importants, estime le représentant LR. "Il ne faut surtout pas se tromper d’élections, ce sont des élections régionales, départementales et donc un scrutin local. On n’est pas en train de faire le match de 2022. C’est s’occuper de la vie quotidienne des gens qui est important", assène-t-il également.