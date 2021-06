Régionales : la Poste distribuera 5 millions de plis électoraux au lieu d'Adrexo

Tancées par la classe politique pour un défaut accusé d’entretenir une abstention record aux élections départementales et régionales , les entreprises s’organisent à l’approche du second tour, le 27 juin. La Poste devrait ainsi se charger de la distribution de cinq millions de prospectus de propagande confiés initialement à Adrexo. Un relai pris "à la demande" de cette dernière, précise le communiqué diffusé par le groupe .

Malgré les difficultés inhérentes à l’exécution de cette prestation dans des conditions extrêmement contraintes, La Poste et les facteurs se mobiliseront, comme ils l’ont toujours fait, afin de contribuer au meilleur déroulement possible des opérations du second tour des élections régionales et départementales 2021. - Groupe La Poste