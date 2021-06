Régionales : Marine Le Pen prédit à LaREM "les pires résultats pour un parti au pouvoir"

Marine Le Pen s'est essayée au jeu des pronostics pour les régionales. Invitée ce dimanche sur LCI pour Le Grand Jury avec le Figaro et RTL, la présidente du Rassemblement national a assuré que LaREM allait connaître une déroute à l'occasion du scrutin, qui doit se dérouler dans deux semaines. Et même une déroute historique.

A moins de vingt jours du premier tour des régionales, les sondages indiquent en effet une poussée du Rassemblement national dans plusieurs régions. Deux exemples : Selon un sondage Ifop Fiducial pour LCI et Le Figaro publié le 1er juin, Thierry Mariani recueille ainsi 39% des intentions de vote en PACA, s'offrant même une progression d'un point par rapport à la dernière enquête. Dans les Hauts-de-France, Xavier Bertrand – soutenu par LR et l'UDI – est en tête (35%), mais avec seulement 3 points d'avance sur le RN Sébastien Chenu (32%), selon notre autre sondage Ifop-Fiducial. Quant à la liste LaREM menée par Laurent Pietraszewski dans les Hauts-de-France, elle est créditée d'à peine 10% des intentions de vote, soit le seuil minimal pour se maintenir au second tour, et ce malgré le renfort d'Éric Dupond-Moretti, l'actuel garde des Sceaux.