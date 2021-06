Régionales : Marseille va proposer une prime de 350 euros à ses agents qui tiendront les bureaux de vote

Pour éviter que les électeurs ne trouvent porte close dimanche matin, la ville de Marseille a pris les devants. Elle a décidé d'augmenter la prime donnée aux agents municipaux qui tiendront des bureaux de vote pour le second tour des régionales et départementales, ce dimanche. La prime sera portée à 350 euros, contre 160 euros habituellement et 250 euros pour le président de bureau, indique la ville à l'AFP sans préciser si cette indemnité est nette ou brute, confirmant une information de France Bleu Provence.

Faute d'assesseurs, 34 bureaux de vote marseillais n'avaient pu ouvrir à 8h dimanche, tandis qu'une dizaine d'entre eux n'avaient pu ouvrir qu'à 11h, après la réquisition en urgence de fonctionnaires par la mairie. À la mi-journée, le préfet avait confirmé qu'il avait "désigné des délégués spéciaux chargés de présider les bureaux et désigner les assesseurs" et que "malgré ces mesures, des retards significatifs ont pu être constatés dans l’ouverture de certains bureaux".

La pénurie d'assesseurs est générale en France. D'autres communes comme Perpignan s'était résolue avant même le premier tour à rémunérer 300 euros bruts présidents et secrétaires des bureaux. Les assesseurs sont normalement bénévoles et traditionnellement, chaque candidat peut désigner un assesseur par bureau. Mais alors que les militants politiques se font de plus en plus rares, le contexte sanitaire de cette année et les deux scrutins parallèles rendent la situation encore plus compliquée.