Reims, Toulon, Perpignan... LaREM se lance dans la bataille des municipales et dévoile ses premiers candidats

La République en marche lève un petit bout de rideau sur sa stratégie pour les municipales. Avant que sa commission d'investiture ne tranche le cas beaucoup plus sensible des grandes villes, dont Paris, le délégué général de LaREM Stanislas Guérini a dévoilé lundi les noms des 19 premiers candidats investis par la majorité présidentielle dans des petites et moyennes villes.





"Notre objectif est de multiplier par cinq le nombre d'élus municipaux", a indiqué le proche d'Emmanuel Macron, dont le mouvement participe pour la première fois à des élections municipales. Plusieurs conditions guident la stratégie des candidats LaREM, a précisé Stanislas Guérini, dont "l'engagement citoyen", le "renouvellement des visages" et le "rassemblement et la recomposition politique autour d'un projet". "Nous tendons la main à tous ceux qui veulent la réussite du pays, au-delà des étiquettes partisanes", a-t-il fait valoir.