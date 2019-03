Réindexer les petites retraites sur l'inflation ? Edouard Philippe "peut regarder comment c'est possible"

"Faire de la politique c'est aussi écouter, et j'entends ce message, donc on peut regarder comment c'est possible" a-t-il ajouté, notant que sur cette "question, il y aura une appréciation parlementaire". Le gouvernement et la majorité avaient eux-même décidé de limiter à 0,3% la revalorisation des pensions en 2019, soit un niveau de vie bien en deçà de l'inflation, s'attirant les critiques de l'opposition et des retraités.