Rejet de la candidature de Sylvie Goulard : des précédents au Parlement européen, entre quête de probité et tractations politiques

COMMISSION EUROPENNE - Le rejet de la candidature de l'ex-ministre Sylvie Goulard à la Commission européenne, présentée par l'opposition comme un camouflet pour Emmanuel Macron, n'est pas le premier du genre. Il témoigne de la montée en puissance du Parlement européen depuis 2014 dans ce rôle, entre contrôle de la probité du candidat, de ses compétences, mais aussi tractations internes entre forces politiques.

Tous les cinq ans, après les élections européennes, et l'élection à la présidence de la Commission européenne - en 2019, de nombreuses tractations ont abouti à celle d'Ursula Von der Leyen -, le Parlement a pour compétence d'auditionner et d'évaluer les futurs commissaires, sur la base d'une liste proposée par le Conseil de l'UE, en accord avec la présidente de la Commission. Une fois cette liste finalisée, elle fait l'objet d'un vote d'approbation en séance plénière au Parlement européen, conséquence du traité de Lisbonne en vigueur depuis 2009.

Pour éviter le risque d'un rejet en bloc du collège des commissaires, un travail est donc mené en amont pour évaluer d'une part les compétences du candidat, d'autre part sa probité. En vertu de l'article 17 du traité de l'UE, "les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et de leur engagement européen, et parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance". Ce rôle d'évaluation est notamment mené au sein du Parlement par la commission des Affaires juridiques des risques de conflits d'intérêts, et par le biais des questions écrites et orales adressées aux candidats par plusieurs commissions.