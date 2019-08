Relance de l'économie : pourquoi l'appel d'Emmanuel Macron "à œuvrer pour plus de croissance" est un vœu pieux

"Nous devons œuvrer pour avoir plus de croissance", a affirmé le chef de l'Etat, samedi 24 août, en marge du G7 à Biarritz.

Un voeu pieux, si l'on en juge par le comportement des Français en matière de consommation. Alors qu'arrive la fin des vacances, les chiffres des dépenses en vacances sont tombés, et les ressortissants hexagonaux se classent 10e au niveau européen, avec 341 euros par semaine et par personne. C'est près de deux fois moins qu'un vacancier belge (656 euros) et encore moins par rapport aux Luxembourgeois (743 euros).