Mélenchon sur le voile de la présidente de l'Unef à la Sorbonne : "C'est comme si j'arrivais avec une énorme croix"

Dans un entretien publié dimanche sur le site Buzzfeed, Maryam Pougetoux a réagi : "C'est assez grave, je ne m'attendais pas à ce que cela monte aussi haut et que cela devienne presque une affaire d'État. C'est assez pathétique de la part d'un ministre de l'Intérieur d'avoir de tels propos, aussi violents. Sachant que mon voile n'a aucune fonction politique. C'est ma foi. Après oui, c'est visible, mais ce n'est pas pour autant du prosélytisme. Je dois presque me justifier de mon choix alors que je ne devrais pas.", explique-t-elle. "J'espère que certaines mentalités évolueront et que du positif sortira de toute cette histoire. Que des gens puissent se dire qu'il est possible d'être une femme, une citoyenne française, d'être musulmane, voilée, étudiante et de s'engager pour les autres."