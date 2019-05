L'Union européenne est-elle sous la coupe des lobbies ?

Si les lobbyistes sont si présents, c'est aussi qu'ils font partie intégrante du fonctionnement des institutions européennes, ils en sont un des rouages essentiels. "Le lobbying est un outil de démocratie quand il est pratiqué correctement", estime Viviane de Beaufort, professeur de droit à l'ESSEC, une des grandes écoles de commerce française et elle-même membre de plusieurs think tanks et réseaux de lobbyistes. "L’ensemble du corps dirigeant accueille celles et ceux qui veulent s’exprimer, peu importe leur tendance et leurs opinions, et fait ensuite un arbitrage."





Les lobbies apportent une expertise aux décideurs, d'autant plus essentielle qu'en interne, l'administration européenne est faiblement dotée en experts techniques. Un point que souligne Agnès Dubois Colineau, directrice générale du cabinet Arcturus Grou, cabinet de conseil dont les dépenses de lobbying dépasse le million d'euros. "Les institutions communautaires ont peu de fonctionnaires. Prenez la Commission européenne, si vous enlevez les services supports - c’est-à-dire les services de traduction et les RH -, vous avez moins de fonctionnaires qu’à la mairie de Paris, alors que cette institution est en charge de la préparation des textes et de la vérification de l’application des textes pour 28 états membres." Cela va même plus loin, toutes institutions et agences comprises, l’administration européenne emploie 56 000 personnes, à peine plus que les 52.000 agents de la capitale et beaucoup moins que les 103.000 agents de Bercy.





"Notre expertise est utile au quotidien dans leur prise de décision", estime ainsi la lobbyiste. "Ils sont très ouverts aux rencontres et pas seulement avec ceux qui les ont sollicité". Pour le reste, "il est de leur responsabilité, quand ils veulent se faire une opinion, de rencontrer toutes les parties prenantes et de ne pas se laisser influencer par une seule. Lorsque je viens exposer mes arguments, je ne viens pas mettre un flingue sur la tempe d’un député. Son travail consiste à écouter et d’estimer si ces arguments sont irrecevables ou non. Il y a une vraie méconnaissance et beaucoup de fantasmes en ce qui concerne le pouvoir des lobbies." Lorsqu'elle a débuté sa carrière dans ce domaine, elle a d'ailleurs du faire face à de nombreux reproches, jusqu'au sein de son entourage. "Mon père n'était pas très content", en rit-elle aujourd'hui. "Mais aujourd'hui, il a changé d'avis parce qu'il en a saisi l'intérêt."