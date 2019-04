A peine nommée porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye déjà rattrapée par des casseroles

Le grand public l’a découverte dans le documentaire de Yann L’Hénoret, Emmanuel Macron, les coulisses d’une victoire. La jeune femme de 39 ans y est omniprésente, défend bec et ongles son candidat, et n’hésite pas à remonter les bretelles ou faire pression sur des journalistes dont elle n’apprécie pas le travail. "Faites votre boulot les gars aussi. Non mais là, ça me saoule. Franchement, là, je suis saoulée. C’est pas du travail de journaliste, c’est du travail de sagouin", l’entend-on d’ailleurs dire à un journaliste des Inrocks.





Des méthodes de travail musclées traduisant la volonté de celle qui vient d'être nommée porte-parole du gouvernement en remplacement de Benjamin Griveaux de tenir la presse loin d'un chef de l’Etat encore "jupitérien", illustrant son tempérament et son franc-parler.