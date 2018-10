Remaniement : à quoi servirait la démission annoncée d'Édouard Philippe ?

Alors que les rumeurs vont bon train pour savoir quels ministres pourraient quitter le gouvernement, la question d’une démission d’Edouard Philippe et de son gouvernement ne semble plus faire de doute. Cette démission du locataire de Matignon serait toutefois purement protocolaire puisqu’il serait immédiatement reconduit dans ses fonctions.





En réalité, cette démission générale du gouvernement a pour but de donner une envergure plus politique au remaniement qui s’annonce. Ainsi, il ne s’agirait plus seulement de nommer un remplaçant à Gérard Collomb au ministère de l’Intérieur, mais de nommer une nouvelle équipe gouvernementale et ainsi d’enclencher une nouvelle séquence du quinquennat. Ce qui ferait le plus grand bien à la majorité après une rentrée particulièrement compliquée.