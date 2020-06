Remaniement : quels ministres sont sur la sellette, qui pourrait monter en grade ?

Il était déjà fragilisé, mais depuis que rien ne va plus entre Christophe Castaner et les syndicats de police, sa place est plus que jamais menacée. Les forces de l'ordre sont vent debout contre ses récentes annonces, en premier lieu l'abandon prochain de la technique d'interpellation dite "clé d'étranglement". Pourtant, le ministre de l'Intérieur fait tout pour sauver sa place. Dans une interview au Parisien publiée ce dimanche 21 juin, il assure qu'il "souhaite rester" à ce poste. Mais "aucun ministre n’est propriétaire de sa fonction. C’est une décision qui ne m’appartient pas", ajoute le locataire de Beauvau. "Le nombre de personnes qui rêvent du poste sera toujours plus élevé que ceux qui siégeront dans ce fauteuil. Tous ceux qui se prononcent sur un remaniement ne savent rien." Le macroniste de la première heure pourrait rebondir dans un autre ministère.

Autres ministres en difficulté selon le Journal du dimanche : la ministre de la Justice Nicole Belloubet, qui a de mauvaises relations avec la magistrature et les avocats ; ainsi que les ministres du Travail Muriel Pénicaud et de la Transition écologique Elisabeth Borne, qui "n'impriment pas". Le plus menacé serait le ministre de la Culture Franck Riester, transparent, surtout dans cette période de crise pour le monde de la culture. "Lui, il va prendre une balle", a même glissé un proche du chef de l'Etat au JDD. Mais son positionnement politique - il a fondé le parti Agir - pourrait le faire rester, à une autre place.

Toujours selon le Journal du Dimanche, des conseillers gouvernementaux plaident pour séparer le ministère de la Santé de celui des Solidarités, et rattacher ce dernier au ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin. "Darmanin veut un grand ministère regroupant Travail et Affaires sociales. Il l'aura", leur confirme même un proche du chef de l'Etat. Le ministre est pourtant fragilisé par la réouverture d'une enquête pour viol.

Marlène Schiappa avait quant à elle fait acte de candidature à un ministère élargi, le 6 juin dans une interview donnée au Parisien. "Je veux faire plus et porter davantage de choses. Mais le Président et le Premier ministre décideront où je suis utile", avait déclaré la secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes. "Pour moi, la question n’est pas tant de peser que de savoir pour quoi faire. Je veux faire plus. Je veux faire plus, pour les femmes et pour les familles". Elle disait vouloir "poursuivre le travail commencé sur l’égalité femmes-hommes" pour "que cette question reste prioritaire au gouvernement et dans la société" et "réfléchir aux questions d’harmonie entre la vie professionnelle et la vie familiale" en repensant "la question des congés familiaux".