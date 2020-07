Castaner débarqué de l'Intérieur : retour sur ses relations compliquées avec les forces de l'ordre

Le remaniement a aussi eu raison de lui. Ce lundi, Christophe Castaner a été remplacé par Gérald Darmanin au poste de ministre de l’Intérieur, et quittera Beauvau mardi, à l'issue de la passation de pouvoirs. Nommé en octobre 2018 en lieu et place de Gérard Collomb, parti reprendre les rênes de la mairie de Lyon (qu'il a finalement échoué à conserver lors des élections municipales), Christophe Castaner a connu un mandat agité, avec notamment des relations compliquées avec les forces de l’ordre. En l’espace de plusieurs mois, une fracture s’est faite entre "premier flic de France" et "sa" police.

Au cœur du mécontentement, des conditions de travail de plus en plus précaires pour les policiers, un mal-être évident dans les rangs de la police, entraînant de nombreux suicides ces derniers mois, mais aussi une grande crainte liée à leur sort dans le cadre de la réforme des retraites. Face à cette fronde, le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner va annoncer le paiement de 3,5 millions d’heures supplémentaires aux policiers avant la fin de l’année.

Après ces deux crises des Gilets jaunes et de la réforme des retraites, qui avaient déjà contribué à instaurer un climat de défiance, une autre crise, et non des moindres, va détériorer les relations entre les forces de l’ordre et le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner. La crise du Covid-19, symbolisée par les mesures de confinement instaurées entre mi-mars et mi-mai, a notamment mis en lumière le manque de moyens des services de police et de gendarmerie.

Ainsi, de nombreux policiers vont pointer du doigt le manque de protections, à savoir en priorité les masques, dans le cadre des contrôles strictes effectués auprès de leurs concitoyens pour vérifier le respect des gestes barrières ou encore la restriction de déplacements. Alors que certains syndicats avaient menacé d’appliquer leur droit de retrait, un droit injustifié pour Christophe Castaner qui, tout en reconnaissant des "dysfonctionnements", avait assuré que les policiers ne risquaient rien.

"Non ils ne sont pas en risque. Le risque c'est plutôt de mal porter et de porter de façon continue le masque. (…) Ils ne peuvent s'en prévaloir dès lors qu'il s'agit d'accomplir leur mission puisqu'elle est par nature dangereuse, ils le savent", avait-il déclaré, avant de changer son fusil d'épaule devant la progression de l'épidémie, demandant à reconnaître le Covid-19 comme maladie professionnelle pour les policiers et annonçant une commande de 40 millions de masques pour ses services.